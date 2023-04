"Quest’Inter ha perso troppo quest’anno e la cosa un po' mi spaventa". Massimo Moratti torna a manifestare le sue preoccupazioni sui nerazzurri e lo fa sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli, a tre giorni dall'ennesma caduta in campionato di Lautaro e compagni, battuti dalla Fiorentina.

Dopo la battuta sul suo ex club, Moratti si esprime sui temi più caldi in casa Napoli, a partire dalla protesta della Curva al Maradona durante la gara col Milan: "Forse la fanno per il caro biglietti, bisogna capire che rapporti ci sono tra alcuni tifosi e la società. Io non ho mai avuto un bel rapporto con la Curva Nord, ma non mi hanno mai creato casini", le sue parole.