Massimo Moratti è tornato a parlare, stavolta ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, toccando anche temi legati all'Inter: "Prima che inizi il campionato ci si illude sempre, ma poi a volte c'è la sorpresa dei nuovi calciatori che possono rendere più delle aspettative. In questo momento c'è un po' di preoccupazione per il portiere e per l'attaccante: uno si è autoeliminato e aveva un peso specifico notevole. Lukaku? Ci sta che i calciatori debbano massimizzare economicamente carriere brevi, ma da qui a tradire la società in cui sei stato bene e che ti è stata vicina ce ne passa e fai solo una pessima figura".

Sul calcio arabo: "E' qualcosa di nuovo e anche spaventoso perché non c'è paragone con i club europei per possibilità di spesa. Possono offrire 10 volte di più e chiudere ogni discorso, cambia tutto nel calcio".