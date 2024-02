Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Milan, di Raffaele Palladino, allenatore del Monza analizza così la gara di domani parlando anche di Carlos Augusto, ex brianzolo, oggi all'Inter: "Affronteremo un Milan molto forte e non sarà semplice fare punti ma proveremo a metterli in difficoltà".

Come si ferma il Milan?

"Si ferma facendo una partita perfetta sotto qualsiasi punto di vista, curando qualsiasi dettaglio anche perché affrontiamo una squadra in fiducia e che viene da tanti risultati positivi. Dal mio punto di vista sono ancora in corsa per lo scudetto, il Monza dovrà fare una gara perfetta. Ho chiesto ai calciatori fiducia, leggerezza e spensieratezza. E coraggio nel giocarsela".

Può essere uno stimolo provare a fare punti con il Milan, cosa che non vi è mai riuscita?

"Assolutamente si e ci proveremo sapendo che è difficile. Ci crediamo, vogliamo proseguire il nostro percorso. Nella passata stagione facevamo tanti punti con le grandi e perso qualcosa banalmente contro le piccole. Quest’anno il contrario. Ci manca questo step, non so se lo faremo contro il Milan ma sono sicuro che lo faremo presto".

Su Carlos Augusto:

"Sono felice per lui, sta facendo bene con l’Inter. Ci siamo messaggiati e gli ho fatto i complimenti".

