Intercettato da Sky Sport prima di Monza-Inter, Raffale Palladino, tecnico dei brianzoli, parla così in vista del match dell'U-Power Stadium di questa sera: "Serve fare la prestazione e quello che abbiamo sempre fatto nel percorso, a partire dall'anno scorso. Quando si affrontano queste corazzate serve continuità, conosciamo la forza dell'Inter in campo e in panchina, lo dicono i risultati. A me interessa la mentalità della squadra: dobbiamo difendere e attaccare bene, possiamo metterli in difficoltà".

Cosa ti ha convinto di Gagliardini centrale di difesa?

"È nata come emergenza a Napoli perché avevamo fuori Carboni, Mari e Izzo. È intelligente, può giocare ovunque e mi ha convinto lui con le sue prestazioni e la sua mentalità. Abbiamo dato continuità e ho voluto confermare la formazione di Frosinone. Non è un difensore ma mi ha dato risposte, ci son comunque giocatori pronti a subentrare".

Quando Carboni e Colpani riusciranno a rendere assieme in contemporanea ci potrà essere una crescita del Monza?

"Ci deve essere, Valentin sta crescendo. Colpani ha avuto un momento di flessione ma è un netta ripresa, sono convinto che farà una grande prestazione. In panchina abbiamo Colambo, Maric, Vignato e Maldini, possono subentare e fare bene".