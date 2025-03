Davide contro Golia, l'ultima della classe contro la capolista della Serie A, nonché campione d'Italia in carica. Sulla carta non c'è speranza per il Monza in casa dell'Inter, anche se Alessandro Nesta spiega che i suoi possono avere una minima chance di smentire i pronostici andando a San Siro con la mente sgombra da pensieri negativi: "La dobbiamo prendere con leggerezza, giocheremo in uno stadio stupendo contro una squadra forte - le parole del tecnico dei brianzoli in conferenza stampa -. Ci danno tutti per sconfitti, la figata sarebbe ribaltare il pronostico. Servirà la mentalità giusta e il piacere e lo stimolo di giocare contro questa Inter. La classifica non la dobbiamo guardare in questo momento. Loro sono fortissimi e noi andremo a fare la nostra partita, sicuramente per provare a vincere consapevoli delle difficoltà. Il concetto deve essere sempre quello: fare risultato. Poi è chiaro che affrontare una squadra del genere è complicato. Magari da qualche parte qualcosa possono lasciare visto che hanno affrontato Napoli, Feyenoord e precedentemente altre partite complicate. Magari ci concedono qualcosa, e nel caso sfruttarla".

L'Inter è di un altro pianeta, come si affronta?

"Si, noi dobbiamo trovare un equilibrio perché aspettarli non è la strada giusta. Se contro questi giocatori stai sempre basso e pensi sempre alla fase difensiva, prima o poi il gol lo prendi".

Chi ha recuperato degli infortunati?

"Caprari, Castrovilli sta bene e ha passato una buona settimana. Pessina lo portiamo, ma non è ancora pronto per giocare".

Ti ha stupito il percorso fatto da Simone Inzaghi come allenatore?

"Mi ha stupito quando ha iniziato a fare l'allenatore perché fatico vedere un ex attaccante fare questo ruolo. E invece Simone è un top manager ma non solo in Italia ma in Europa. Gli auguro tutto il meglio perché se lo merita ed è un ragazzo in gamba".