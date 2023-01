Simome Inzaghi ha voltato definitivamente pagina rispetto a quanto accaduto sabato scorso all'U-Power Stadium di Monza, da dove la sua Inter è uscita con in tasca un 2-2 beffardo in pieno recupero anche per colpa dell'abbaglio preso da Juan Luca Sacchi che ha cancellato il potenziale 3-1 di Francesco Acerbi. "Considerando i risultati a partire dalla sconfitta con la Roma del 1° ottobre, abbiamo giocato nove partite di campionato e ottenuto sette vittorie, poi c'è stata la sconfitta con la Juventus e il pareggio di Monza di cui non voglio più parlare - ha detto il tecnico nerazzurro a Inter TV parlando alla vigilia della sfida contro il Verona -. Dobbiamo guardare a noi: negli ultimi tre mesi abbiamo avuto un rendimento costante, ma sappiamo e so che tutti quanti dobbiamo migliorare cercando di eliminare degli errori che a volte condizionano le gare".