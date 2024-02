C'è anche Vincenzo Montella, ct della Turchia, tra i protagonisti intercettati da DAZN prima di Inter-Juventus. L'Aeroplanino parte ovviamente dai due giocatori turchi oggi in campo: "Calhanoglu è cambiato, si è evoluto, è cresciuto. Al Milan è arrivato che non giocava da un paio di mesi per una squalifica abbastanza lunga, quindi sono felice che abbia raggiunto questi livelli: la squadra lo aiuta, Inzaghi è stato bravissimo a trovare la posizione giusta per lui. Sono felice di vederlo a questi livelli. Yildiz è un calciatore di grande avvenire, ha fatto intravvedere di poter diventare un campione ma per esserlo serve continuità. Ha una società e un allenatore abituati a far crescere i camponi, mi sembra uno serio e mi auguro che lo possa diventare il prima possibile".

Il discorso si sposta poi sulla sfida tra bomber: "Lautaro è sorprendente, cambiano i partner e lui riesce sempre a migliorare. È straordinario. Dusan ha sempre fame, può migliorare, non si accontenta mai ma deve migliorare la gestione della partita per entrare tra i Top 5 al mondo. È giovane e credo ci possa riuscire".

