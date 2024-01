Inter-Juve di domenica sera, nella prospettiva di Vincenzo Montella, ct della Turchia, sarà soprattutto Hakan Calhanoglu contro Kenan Yildiz. A patto che Max Allegri decida di lanciare dal 1' il talentino dei bianconeri per dar modo all'Aeroplanino di valutarlo in una gara delicata come lo scontro diretto scudetto di San Siro: "Su Yidiz avevo preso diverse informazioni prima di convocarlo in Nazionale, l'avevo visto nell'Under 23 della Juve, ero curioso di vederlo - le parole del tecnico in esclusiva a Sky Sport -. Mi ha colpito dal primo momento, l'ho messo in campo subito con la Croazia: fu spavaldo, non arrogante, mi è piaciuto subito quel suo atteggiamento. Poi l'ho testato in un'amichevole con la Germania e ha risposto da grande giocatore. Ora gli serve l'ultimo step per diventare un campione; dipende da lui e dal percorso che farà. Nel primo controllo è tra i più bravi che ho visto, deve gestire i momenti della partita. Lui come Del Piero? Gli auguro che possa avvicinarsi a quello che ha fatto Alex in carriera. Per me sinceramente è presto per fare paragoni".

Il discorso poi passa su Calha, perno della squadra di Inzaghi: "All'Inter ha trovato una nuova posizione, non so se riuscirà a esprimersi agli stessi livelli con noi perché giochiamo in maniera diversa. Io ho detto che è il centrocampista più forte perché è maturo, riesce ad ottimizzare la sua qualità fisica, guida i compagni, fa gol. In questo momento è il migliore, sa leggere il gioco con facilità, sa ottimizzare tutto bene, senza spendere energie a vuoto. Se è diverso da quello che allenavo al Milan? Lui veniva da 6 mesi di inattività per squalifica, aveva una grande voglia di recuperare il tempo perduto ma aveva bisogno di ritmo. Al suo arrivo in Italia giocava da numero 10, quindi aveva meno tempo e spazio per ragionare. Ora è un giocatore diverso perché l'Inter funziona e anche lui è cresciuto molto come calciatore. E' sempre al centro del gioco, poi i compagni lo aiutano perché sono messi bene in campo".

Montella, infine, assicura sulla sua presenza a San Siro domenica: "E' molto probabile, mi sto organizzando".

