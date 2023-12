"Complimenti per la qualificazione al nuovissimo Mondiale per Club della Fifa, il Mondiale del 2025 e in bocca al lupo all'Inter". Così Gianni Infantino, presidente della Fifa, ha dato il benvenuto ai nerazzurri nella nascente competizione (che si disputerà negli Stati Uniti) attraverso un video pubblicato su Instagram.

