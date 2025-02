Domani sera, Henrikh Mkhitaryan trova una delle sue vittime preferite da quando milita in Serie A. Contro il Genoa, infatti, l'esperto centrocampista ha realizzato tre gol nella sua militanza tra Roma e Inter: lo stesso bottino è riuscito a ottenerlo contro il Parma e contro... la stessa Inter, quando indossava la maglia giallorossa.

La cabala potrebbe essere utile a Mkhitaryan per sbloccarsi in zona gol, visto che l'armeno sin qui ha messo a segno una sola rete in campionato, quella contro la Juventus nel rocambolesco match fino 4-4 lo scorso 27 ottobre.

