Il 6-0 tennistico maturato nel match di campionato all'Olimpico servirà da lezione alla Lazio, che mercoledì sarà ospite dell'Inter, a San Siro per i quarti di finale di Coppa Italia. "Sapranno come giocare contro di noi e non fare gli stessi errori commessi in campionato. Poi può succedere di tutto perché è una partita secca", avverte Henrikh Mkhitaryan, parlando a Sportmediaset. In una chiacchierata in cui l'armeno ha inquadrato così lo scontro scudetto tra i campioni d'Italia e il Napoli di domenica 1° marzo: "Sarà importantissima, ma non decisiva".

