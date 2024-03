"Buon compleanno Inter" scrive Henrikh Mkhitaryan sui social, dove il centrocampista nerazzurro celebra il 116esimo anniversario del club meneghino, compleanno festeggiato nel migliore dei modi, con un'altra vittoria e "altri tre punti dalla squadra" - come scrive lo stesso giocatore armeno, poi 'bersagliato' dai compagni. "Michele sei venuto benissimo" scrive Dimarco con tanto di risatina. Mood condiviso anche da Denzel Dumfries che aggiunge: "Bella foto Micki". L'olandese, come l'esterno italiano, non risparmia le 'prese in giro' all'ex Roma, colpevole di aver pubblicato una foto che non lo ritrae nelle sue espressioni migliori. "Apri gli occhi" chiosa Thuram.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!