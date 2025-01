Vi aspettate un cambio di strategia da parte dell'Atalanta? A rispondere, in vista della semifinale di Supercoppa di domani contro la squadra di Gasperini, è Henrikh Mkhitaryan ai microfoni di Inter TV, dove il centrocampista armeno presenta il match: "Questo non lo so dire - ammette il 22 interista -, ma indipendentemente da come giocherà l'Atalanta noi dobbiamo prepararci bene, in modo da sapere come giocare. Poi vedremo come andrà".

Cosa rende così pericolosi Lookman e De Ketelaere?

"Per noi non fa differenza chi gioca o meno. L'importante è sapere cosa fare, come giocare e come affrontarli. Alla fine vedremo dove siamo arrivati e che risultato siamo riusciti ad ottenere".

Supercoppa ancora a Riad. Può essere un vantaggio per voi che conoscete l'ambiente?

"Speriamo (ride, ndr). Speriamo possa essere un vantaggio per noi e che per la terza volta vivremo di nuovo momenti felici. Ovviamente ci fa un po' male non essere con le nostre famiglie a capodanno, ma speriamo di vincere e portare a casa questa Coppa".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!