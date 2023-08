"Mister, le piace Joaquin Correa?”. Domanda posta in maniera netta al tecnico del Torino Ivan Juric, che uscendo dalla sala conferenze ha preferito non sbilanciarsi apertamente sul nome del Tucu, emerso in queste ore in orbita granata: “Non rispondo”, non celando però un ampio sorriso. Un indizio non indifferente in merito alle possibili volontà dei granata, che con l'Inter stanno parlando anche del ritorno a titolo definitivo di Valentino Lazaro: dopo la partita col Cagliari, i contatti proseguiranno.

