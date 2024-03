In un servizio di approfondimento sul futuro di San Siro realizzato dal TG1, c'è spazio anche per le parole di Paolo Scaroni, presidente del Milan, che ha chiarito ancora una volta le intenzioni del club di Via Aldo Rossi rispetto alla proposta del Comune di Milano di ristrutturare la Scala del Calcio grazie all'intervento di Webuild: "Quello che conta è che da questa ristrutturazione possa venir fuori uno stadio moderno, nel quale possiamo continuare a giocare durante i lavori con il pubblico - le sue parole -. San Donato? Siamo del tutto concentrati su questo progetto, che rimane la priorità".