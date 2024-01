Secondo Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter capolista, il Milan non può ancora essere considerato completamente tagliato fuori dalla lotta scudetto. Un pensiero, quello del tricolore, che al momento non sfiora nemmeno Stefano Pioli: "Oggi guardiamo alla nostra classifica provando a migliorarla - ha detto il tecnico rossonero in conferenza stampa -. Il nostro obiettivo è chiaro: fare meglio del girone d'andata, quindi vogliamo fare tante vittorie e punti. Non è il momento di guardare né avanti né indietro, vogliamo allungare il nostro momento positivo in campionato. Tra 3-4 mesi guarderemo la classifica".

A proposito del botta e risposta verbale tra Beppe Marotta e Massimiliano Allegri, che si sono stuzzicati a suon di metafore negli ultimi giorni tirando in ballo lepri, cacciatori, guardie e ladri, Pioli ha chiuso con una battuta: "A me piaceva molto giocare a nascondino da piccolo e poi fare tana libera tutti".