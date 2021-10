Migliorate e potenziate le app: scarica subito l’aggiornamento

Fondamentale aggiornare le app per continuare a fruire del live testuale delle partite. Varate anche le web app

E' ora disponibile un importante aggiornamento della nostra app per iOS e Android per poter fruire al meglio di tutte le funzioni messe a disposizione degli utenti. Dal nuovo live testuale alla fruizione delle fotogallery, dai video ora circoscritti soltanto alle video notizie, ai sondaggi, e tante altre piccoli aggiustamenti. Attenzione: è fondamentale aggiornare l'app all'ultimo aggiornamento per poter fruire già del prossimo live testuale o questo non sarà disponibile sulla vecchia versione dell'app. Scaricatela o aggiornatela subito per avere la migliore esperienza di lettura con FcInterNews.