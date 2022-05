Dopo le parole di apertura nei confronti di Paulo Dybala da parte dell'ad nerazzurro Beppe Marotta presente all'evento 'L’Amico Atletico', arrivano ulteriori indiscrezioni che riguardano l'argentino. Secondo César Luis Merlo, giornalista di TyC Sports, l'Inter avrebbe avanzato da poco un'offerta formale, proponendo alla Joya un contratto di triennale - come si legge nel Tweet attraverso il quale parla di raffreddamento della pista Roma. "Nonostante i colloqui continuino per cercare di trovare un accordo, oggi l'Inter è il club nella posizione migliore" nella corsa all'ormai ex Juventus.