Appuntamento alle 19 con il Salotto di FcInterNews in diretta sul nostro canale Youtube e sulle nostre pagine Facebook e Twitch. Spazio al calciomercato e non solo, l'Inter sta pensando di costruire da sola lo stadio a Rozzano. Commentiamo insieme le ultime news di casa Inter. Di seguito il video (Clicca qui per vedere da app).