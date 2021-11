Mentana: “Interspac, progetto ancora in piedi. Se Suning non ha soldi, ci siamo”

Il giornalista de LA7 torna sul derby di Milano: "Inzaghi non ha sbagliato, ha 12-13 giocatori affidabili"

Enrico Mentana non vede in Simone Inzaghi il capro espiatorio dell'Inter dopo il pari amaro maturato nel derby di Milano: "Non ha sbagliato le scelte, i giocatori che compongono lo schieramento di base non arrivano oltre il 70' - le sue parole in collegamento con 'Tiki Taka' -. Ci sono 12-13 titolari affidabili, gli altri non possono essere più considerati come tali. Quando entra Dumfries, per esempio, io mi faccio il segno della croce".