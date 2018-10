Intervistato da Sky, l'ex nerazzurro Lothar Matthäus ha parlato del derby di domenica ma anche delle due milanesi: "Ho un bel ricordo del derby perché ho più vinto che perso contro il Milan. Credo di avere un bel record contro di loro, ho perso una sola partita. Incrocio le dita per i nerazzurri in questo weekend, spero sia una bella partita e che ottengano i 3 punti. Mi auguro che l'Inter sia ancora in zona Champions League l'anno prossimo, credo sia importante per l'immagine del club prendere parte a queste competizioni internazionali. Il derby è una partita piena di emozioni, è la partita delle partite per entrambe le squadre e le tifoserie. Penso che l'Inter domenica sia favorita, perché è in forma e sta facendo bene. Credo possa vincere. Icardi o Higuain? Non perché gioca nell'Inter, ma preferisco il primo come giocatore per i suoi movimenti, la tecnica tecnica e per come si muove in campo. Anche Higuain è un top player, uno che fa tanti gol. Ha segnato molto prima con il Napoli, poi con la Juve e ora con il Milan. Ma come allenatore preferirei avere Icardi nella mia squadra. Spalletti? Ha grande esperienza come tecnico, ha ottenuto ottimi risultati. Certo anche Gattuso ha esperienza ma è la prima volta che allena un grande club come il Milan. Spalletti ha avuto tante esperienze precedenti e credo che in questo senso abbia più qualità come allenatore. Ma Gattuso sta facendo bene. Secondo me vince l'Inter ma sarà una partia combattuta. Il derby è sempre una partita speciale. Diciamo che l'Inter vincerà 2-1".

