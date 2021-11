Matthaus: “Derby, punto su Dzeko. Scudetto? Ho una favorita. All’Inter consiglio Wirtz”

Intervista a Tuttosport per il Pallone d'Oro 1990

Lothar Matthaus punta su Edin Dzeko. A intervistare il Pallone d'Oro 1990 è Tuttosport, che ha scelto il tedesco come giurato del Golden Player 2021. "Il Milan è in testa alla classifica assieme al Napoli e ha 7 punti di vantaggio sull’Inter: sono tanti. Ma nel derby questi aspetti non contano. I nerazzurri sono attrezzati per vincere e arrivano al big match con il morale alto grazie all’importante vittoria in Champions contro lo Sheriff. L'uomo derby? Punto su Dzeko. Edin non sarà Lukaku, che io preferisco, ma è una garanzia. Ammiro tantissimo anche Lautaro: ha tecnica, dribbling, gol. Voto a Barella? Molto alto. È un box to box all’inglese e si sta imponendo al top tanto con l’Inter quanto con l’Italia".