Marco Materazzi, ex difensore nerazzurro, presenta così ai microfoni di Sky Sport l'euroderby di domani. Cominciando con un siparietto a distanza con Goran Pandev: "Con Goran andavamo molto d'accordo, avevamo il tavolo degli zingari con Chivu, Stankovic, eravamo come fratelli. Si faceva voler bene. Quell'anno arrivò a gennaio e fece la differenza, non è da tutti. Se possiamo perdere solo noi? È vero. Quando giochi senza più niente da perdere sei più tranquillo come sono loro adesso, vediamo domani come andrà. Giochiamo in casa, ci sarà da partire forte. Dobbiamo far subire loro subito la pressione".

Avevi dormito prima del Camp Nou?

"No al Camp Nou no, ma prima dell'andata sì. Sapevamo che andare lì a difendere il 3-1 non era facile, c'era il gol fuori casa. Poi è stato espulso Thiago Motta e l'ostacolo sembrava insormontabile. Ma abbiamo voluto fortemente quella finale e l'abbiamo raggiunta".

L'Inter non dovrà gestire.

"Da tifoso è l'unica paura, se la tieni sullo 0-0 basta una scintilla o un gol rocambolesco per riaprirla. Penso che i ragazzi stiano dimostrando di avere una grande condizione fisica e domani cercheranno di far sì che diventi una formalità. Quando fai 7 partite in Champions senza subire gol vuol dire che qualcosa hai fatto, domani vorranno dimostrare di meritare la finale".

Un paragone con la tua Inter?

"Non mi piace mai fare paragoni. Io preferisco la mia, ma mi piacerebbe che questa rivincesse, soprattutto perché quest'anno sarebbe davvero insperata. Possono regalare un sogno, io me lo auguro. Sarebbe bellissimo da tifoso, saremmo la prima italiana dopo tanti anni".