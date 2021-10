Materazzi: “Io e Mancini ci siamo scornati un paio di volte, poi è andato tutto liscio”

Matrix ricorda il suo rapporto con il Mancio ai tempi dell'Inter

Ospite al 'Festival dello Sport' di Trento, durante l'evento 'Euro 2020, i campioni siamo noi', Marco Materazzi ha parlato anche del suo rapporto con Roberto Mancini ai tempi dell'Inter: "Un paio di volte ci siamo scornati, ma è tutto finito lì - ricorda Matrix -. E' normale succeda tra personalità forti, dopo il Mondiale (2006 ndr) chiarimmo tutto anche per quello che dimostrai in campo. Andò tutto liscio come l'olio, poi infatti vincemmo tanto con lui e dopo di lui (con Mourinho ndr)".