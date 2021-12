Materazzi: “Inzaghi è uscito dalla comfort zone, oggi sta vincendo la sfida Inter”

L’ex difensore nerazzurro Marco Materazzi ha parlato della lotta scudetto nella sua intervista per Il Mattino. Queste le parole dettate al quotidiano di Napoli: “L’Inter è la favorita per la vittoria ma non ci sono solo i...

Redazione FcInterNews

L’ex difensore nerazzurro Marco Materazzi ha parlato della lotta scudetto nella sua intervista per Il Mattino. Queste le parole dettate al quotidiano di Napoli: "L'Inter è la favorita per la vittoria ma non ci sono solo i nerazzurri. Il Milan è a quattro punti, non è fuori dai giochi. Anche il Napoli è in corsa".

Il difensore campione del mondo nel 2006, ha commentato anche l’eventuale trasferimento di Lorenzo Insigne, capitano del Napoli, al Toronto: "Penso che tutti perderebbero qualcosa se dovesse andare via. Un suo sostituto costa tra i 30 e i 40 milioni. Insigne è stata l’arma vincente per l’Italia all’Europeo e lo è anche per il Napoli".

La chiosa è dedicata al lavoro egregio fatto da Simone Inzaghi a Milano: "È stato bravissimo, perché ha preso dal lavoro di Conte, ma fino a un certo punto. È uscito dalla comfort zone della Lazio e sta facendo vedere di essere in grado di fare il salto. Sta dimostrando maturità. Era una sfida per tutti e a oggi la sta vincendo".

Michele Santonastaso