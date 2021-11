Materazzi: “Inter votata all’attacco, atteggiamento che premia in Europa”

Le considerazioni dell'ex difensore nerazzurro in vista della sfida decisiva di stasera contro lo Shakhtar

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Marco Materazzi ha parlato del match che attende stasera l'Inter, decisivo per le sorti in Champions League. "È molto semplice: i giocatori devono continuare a fare quanto si è visto in campo anche nell’ultima partita con il Napoli. E poi il risultato verrà da sé, non ci saranno problemi, ne sono certo - assicura l'ex nerazzurro -. Mi piace molto questa Inter. È una squadra votata all’attacco, lo ha mostrato più volte. Ed è un atteggiamento che solitamente in campo internazionale premia, anche se vai ad affrontare squadre forti, organizzate, abituate a questo tipo di appuntamenti. Ho sempre pensato che la Champions League sia in realtà la somma di due tornei differenti: uno prima di Natale, uno da febbraio in poi. Qualificarsi già contro lo Shakhtar vorrebbe dire concentrarsi per tre mesi solamente sul campionato, competizione nella quale vedo l’Inter ancora come la favorita, la squadra da battere".