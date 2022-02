Materazzi, è già clima derby col coro della Curva Nord sui social

Matrix si carica in vista della stracittadina di sabato

Il derby significa tanto, se non tutto, per il popolo nerazzurro. E inevitabilmente è così anche per Marco Materazzi, uno che di sfide contro il Milan ne ha vissute tantissime e che sente particolarmente l'appuntamento di sabato sera a San Siro: sui propri profili social, Matrix posta infatti un audio con il coro forse più emblematico della Curva Nord nerazzurra.