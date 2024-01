È ancora una volta Marco Materazzi l'ospite speciale di Inter TV nel pre-partita di Napoli-Inter. L'ex numero 23 della Beneamata analizza così la finale di Supercoppa italiana tra poco in scena a Riyadh.

Che cosa ti aspetti dalla partita di oggi dopo la gara con la Lazio?

"Se permetti mi sbilancio: con la Lazio è stata una delle partite più belle della storia dell’Inter. Si è vista una squadra che sembrava che si stessero allenando. L’unico rammarico è non averla chiusa prima perché noi in tribuna abbiamo sofferto un pochino dopo il 2-0. Oggi è un’altra partita, solitamente le finali non si giocano si vincono, io mi auguro di giocarla come quella di tre giorni fa e magari di portarla a casa".



In campionato l’Inter ha stravinto contro il Napoli. Ti aspetti una squadra diversa?

"Cambia poco. Sicuramente Mazzarri ha cercato di dare più sicurezza alla squadra, magari rinunciando a qualche metro in avanti. Ma ripeto quello che ho detto più volte: l’Inter dalla finale di Champions, seppur persa, ha acquisito la consapevolezza di poter vincere contro chiunque. Poi ci sta qualunque risultato perché è una finale e non sai mai cosa può succedere. A me basterebbe giocassero come l’altro giorno".

L’Inter parte favorita?

"Mah, loro sono i campioni d’Italia. Ma l’Inter credo che stasera sia favorita, un po’ mi spaventa ma sì, parte favorita".



Qual è l’aspetto problematico di questa sera?

"Mi aspetto un Napoli guardingo".

Cambia qualcosa senza Bastoni?

"Cambia perché sapete cosa penso di Bastoni, ma va dato merito a De Vrij che nell’ultimo anno si è sempre ritagliato il suo spazio facendo grandissime partite, giocando sia da destra, al centro o a sinistra. E poi non dimentichiamoci chi è De Vrij".

Come si affronta Kvara?

"Sicuramente si può soffrire l’aggressività al suo primo tocco, ma va attaccato di reparto. Poi è un campione come ne abbiamo diversi noi".

Thuram e Lautaro stanno over-performando?

"No. Stanno facendo quello che sono capaci di fare semplicemente. Sono gente seria che come nel caso di Lautaro non si siede al primo trofeo vinto. Mi rivedo un po’ in Lauti, ha acquisito forza e consapevolezza che gli hanno dato Mondiale, finale di Champions e fascia. E sono contentissimo per tutte e tre le cose".

Che peso psicologico può avere questa sera sul resto della stagione?

"Secondo me non ha nessun peso. È una finale, siamo abituati a giocarle e a vincerle. Sappiamo qual è il nostro obiettivo: giocare partita dopo partita ad un livello sempre migliore, puntare la seconda stella, che è nelle nostre possibilità, andare avanti in champions… L’Inter è una grande squadra e io non mi porrei limiti".

