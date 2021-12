Materazzi: “Contro il Torino non sarà facile, l’Inter deve stare sul pezzo”

"È un match che può dare continuità, basta poco per perdere il comando" aggiunge Matrix

Alla vigilia dell'ultimo match del 2021 dell'Inter, Marco Materazzi inquadra la sfida di San Siro contro il Torino partendo da Ivan Juric: "Juric non è un piccolo Gasperini, è un altro Gasperini - dice Matrix nel podcast 'Kick Off' del club nerazzurro -. Gasp negli anni ha acquisito mentalità e credibilità in un ambiente molto importante come quello di Bergamo. Con quello che ha avuto a disposizione, Juric è sempre stato molto bravo: vedremo quando lui avrà le potenzialità di una squadra come l'Atalanta quello che riuscirà a fare. Quando giochi contro Gasperini dicono che sembra che vai dal dentista, ma con Juric è la stessa cosa. Fanno tuti e due i dentisti (ride, ndr)".