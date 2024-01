Nel pre partita di Inter-Lazio, Marco Materazzi si è concesso ai microfoni di Sportmediaset per presentare la sfida. "Questa partita è una finale anticipata, Inter e Lazio sono due squadre che provano a giocare a calcio, sono propositive. Non sarà semplice per entrambe, tutte e due vogliono il possesso. Ovviamente spero vinca l'Inter".

Cosa ne pensi delle parole di Allegri?

"Non penso diano fastidio le sue parole, anzi caricano di più. Noi interisti non ci siamo mai sentiti ladri, è questo quello che conta".

