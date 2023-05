Ospite speciale ai microfoni di Inter TV. A un'ora e mezza da Inter-Milan ha parlato all'emittente nerazzurra il grande ex Marco Materazzi: "In questo momento c'è voglia di godersi una bella partita dopo un risultato importante all'andata. Spero che alla fine ci sia una bella festa per noi. Adesso con il nuovo regolamento ogni partita è a sé. Noi sappiamo di aver fatto un cammino importante, quando non subisci gol in Champions è tanta roba. Noi tifosi forse siamo stati un po' scettici, ma la squadra ci sta portando a vivere un sogno. In Champions la squadra dava sempre la sensazione di giocarsela con chiunque, poi man mano che arrivavano le partite più toste hanno meritato sul campo. Chiunque ha giocato e anche chi è stato fuori ha remato nella stessa direzione, penso a De Vrij che è entrato lottando su ogni pallone. Questa è stata la chiave".

Un pensiero su Darmian?

"Ha fatto un campionato strepitoso, ha dato un apporto incredibile quando ha giocato. Pensiamo solo a Lisbona cosa ha fatto per noi, va considerato con grande affetto".

Il Milan recupera Leao.

"Bisogna vedere come approccia la partita. Penso che in Champions League il portoghese non abbia ancora mostrato tutte le sue qualità perché il talento non si discute obiettivamente. Poi bisogna capire che impatto avrà il problema muscolare che ha accusato.

Acerbi sta convincendo.

"Il cammino di Acerbi è stato eccezionale, sempre attento in ogni partita. Quando ha sbagliato, l’errore non ha pesato. Da Lautaro Martinez, ma da tutta la squadra, stasera mi aspetto una partita da campione del mondo. Gli manca pochissimo per raggiungere quell’Olimpo di calciatori che come me hanno vinto il Mondiale e la coppa dalle grandi orecchie. Ci si giocherà la vittoria a centrocampo dove ritengo siamo più forti, spero che il 23 sia l’MVP“.