Poco fa si è diffusa la notizia che vorrebbe l'ex patron e presidente dell'Inter, Massimo Moratti, in condizioni critiche all'ospedale Galeazzi di Milano dove si è sottoposto a un intervento di angioplastica. In realtà, secondo quanto appurato, non c'è alcuna ragione di preoccuparsi perché l'intervento era programmato da una settimana (uno stent che richiedeva 'manutenzione') ed è tutto sotto controllo.