L'ad dell'Inter Beppe Marotta si è soffermato a 90esimo minuto, nella lunga intervista alla RAI, sugli equilibri del campionato. Di seguito l'anticipazione dell'intervento: "Sarà agguerrito, come non lo era da diversi anni. Noi siamo l’Inter e non possiamo nasconderci, vogliamo essere protagonisti e sappiamo di poter competere per il traguardo conclusivo. Dobbiamo farlo nel migliore dei modi con autostima, consapevolezza e rispetto. La sfida tra Lecce e Juve? Il risultato non ci condizionerà assolutamente". In attesa della seconda parte dell'intervista.