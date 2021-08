Marotta lascia lo Sheraton. L’Inter non ha in programma altri arrivi

Dopo il direttore sportivo Ausilio, anche l'AD Sport ha abbandonato la struttura che ospita il mercato dando indicazioni a chi gli chiedesse notizie

Non c'è più alcun rappresentante dell'Inter allo Sheraton Hotel dove è in corso la due giorni finale del Calciomercato estivo 2021. Dopo Piero Ausilio, uscito in precedenza, circa 15 minuti fa anche Beppe Marotta ha lasciato la struttura, rispondendo a chi gli chiedeva lumi su un eventuale nuovo arrivo last minute in nerazzurro che il mercato in entrata per l'Inter è concluso. Nulla dunque da attendersi ne oggi né domani, ultimo giorno di compravendita calciatori, sponda nerazzurra.