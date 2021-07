Marotta: “Mourinho una volpe, niente polemiche. Post-Hakimi? Serve creatività”

L'ad interista ha parlato alla presentazione dei calendari di Serie A

L'ad viene interpellato anche sulla battuta di Mourinho, che nel giorno della sua presentazione aveva parlato di squadre che vincono senza pagare gli stipendi forse alludendo all'Inter: "Non voglio fare polemica, non è il contesto giusto. Mourinho è una volpe, furbo; vuole innervosire o più stimolare gli avversari e io mi sento molto stimolato. Ma sto al gioco, al fine siamo qui per divertire e questi siparietti servono anche a voi per creare motivi di discussione. Sta a noi non cadere negli indizi per cercare litigiosità che non sono nel carattere mio né di altri".

Marotta, infine, dedica un pensiero anche a Christian Eriksen: "Siamo felici per la salute che sta ritrovando. Poi per il suo ritorno in campo è una situazione che va analizzata, speriamo che possa ritrovare in pieno la salute. Calhanoglu? Non è stato uno sgarbo, magari la prossima volta sarà il Milan a prendere un giocatore in scadenza di contratto dall'Inter. Abbiamo giocatori in scadenza di contratto e alla luce della situazione del calcio, è giusto non correre dietro. Bisogna avere la forza di lasciarli andare in alcuni casi”.