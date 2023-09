Dopo le prime dichiarazioni rilasciate a Prime, l'amministratore delegato area Sport dell'Inter, Giuseppe Marotta presenta l'esordio dei nerazzurri in Champions League di questa sera contro la Real Sociedad anche a Sky Sport. Di seguito le sue dichiarazioni: "Essere finalisti fa parte di un racconto da conservare sicuramente, rimane il fatto invece che al di là della sconfitta abbiamo fatto tesoro di quell’esperienza perché qualcuno diceva ‘si vince o si impara, non si perde’. E noi abbiamo imparato cosa vuol dire arrivare in finale, la consapevolezza di avere un ruolo importante. Questi ragazzi, che di loro in pochi avevano giocato competizioni importanti come la Champions, si stanno arricchendo di valori e sensi di appartenenza, certezze… Valori importanti per giocare questa competizione da protagonisti".

Lautaro ieri ha detto che parlerà del rinnovo perché qui sta bene e vuole rimanere qui. Lo iniziamo questo discorso?

"Più che rinnovo parliamo di prolungamento. È normale che la società affronta con i giocatori questi discorsi, e lo facciamo con la consapevolezza principale che questi ragazzi vogliono rimanere con noi quindi da questo punto di vista siamo felici. A tempo debito affronteremo cifre e durata".

Nel bilancio di previsione di quest’anno cosa prevedi nel percorso europeo?

"Quando si fanno le previsioni di bilancio bisogna essere prudenti quindi anche quest’anno mettiamo in previsione di poter essere eliminati e partecipare all’Europa League. Scaramantico? È oggettivo. Poi è normale che non vogliamo accontentarci dell’Europa League e vincere il girone perché l’Inter ha ritrovato l’ambizione di un tempo e analizzando la rosa possiamo toglierci qualche soddisfazione come quella di superare il gironcino".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!