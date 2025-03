Per la gloria sportiva e anche economica, visto che il passaggio ai quarti di finale di Champions League darebbe un’ulteriore accelerata ai ricavi del club. Ma prima di ogni altra cosa, c’è il campo e c’è un Feyenoord da affrontare questa sera al De Kuip per il primo round degli ottavi di finale. Così Beppe Marotta, presidente dell’Inter, parla dal prato dello stadio di Rotterdam ai microfoni di Prime Video:

Tantissimi impegni, tanta stanchezza, come state gestendo tutto?

“Questo gruppo ha la grande consapevolezza di doversi dare sempre un ruolo da protagonista. Stasera ci giochiamo tanto, nonostante sia un match di andata e ritorno. Ci sono tante assenze, ma la squadra è pronta. Siamo in grado di sopperire, l’allenatore è stato bravo a mettere una formazione ottima. Siamo ottimisti”.

Il passaggio del turno vale 100 milioni, è un incentivo importante?

“Sì, ma non pensiamo a questo quanto a ciò che può rappresentare per l’ambiente e per i tifosi superare il turno. Tornare a San Siro con un altro avversario sarebbe un motivo d’orgoglio”.

Il Feyenoord rimanderà la partita di campionato in vista del ritorno, potreste invidiarli?

“La cosa è di pertinenza della lega olandese. Rappresenta forse un’anomalia ma non ci appelliamo a questo, giocheremo il ritorno sperando che la partita di stasera sia servita a creare un vantaggio”.

Siamo vicini alla svolta per lo stadio?

“Inter e Milan hanno bisogno di uno stadio all’avanguardia, che risponde ai crismi necessari. Siamo quasi pronti a presentare al Comune la proposta di acquisizione di San Siro e delle aree limitrofe. Mancano dei dettagli, auspico che a breve le proprietà mettano a punto questo documento. Oaktree ha messo come priorità la costruzione di uno stadio moderno”.

