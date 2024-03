Novanta minuti, se non di più, di lotta e sudore, con l’obiettivo di riconfermarsi tra le migliori otto d’Europa: questo è lo spirito con il quale l’Inter sfida l’Atletico Madrid nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Dal prato del Civitas Metropolitano, Beppe Marotta, ad sport del club nerazzurro, presenta così l’attesissimo match ai microfoni di Prime Video:

Momento eccezionale per l’Inter, ma giocare in uno stadio come questo dirà tanto di questa squadra.

“Certamente veniamo ad affrontare una squadra spigolosa in un contesto difficile, ma nel momento in cui abbiamo raggiunto il massimo delle nostre performances. Daremo tutto perché è una partita chiave per il prosieguo della competizione e per dare un segnale forte”.

Ad inizio stagione si è parlato di cotitolari, quale effetto ha avuto?

“Quando si parla di club come l’Inter bisogna parlare di una rosa a disposizione per un allenatore, le competizioni sono tante e servono 24 giocatori che si alternano. Siamo contenti di aver allestito una squadra competitiva per tutti gli obiettivi”.

Questa squadra dà la sensazione di amare il fatto di giocare il calcio.

“Questa è una squadra spensierata, dà un aspetto ludico a presupposti come la concentrazione e la cultura del lavoro. Quando si va al lavoro e ci si diverte è il massimo”.

Oggi avete incontrato il procuratore di Lautaro, c’è stato un passo avanti verso il rinnovo?

“La cosa importante è che società e calciatore hanno intenzione di prolungare e il giocatore vuole rimanere. Ci sono aspetti da limare ma c’è il buonsenso da entrambe le parti di chiudere velocemente”.

