Senza troppi giri di parole: questo è il derby. Lo ha sottolineato Simone Inzaghi nel prepartita e anche Beppe Marotta, ad sport dell'Inter, sottolinea l'importanza di questa sfida ai microfoni di Prime Video direttamente dal prato di San Siro:

Semifinale regalo per il calcio italiano, non è così?

"Per me è motivo di orgoglio per Milano, come dirigente dell'Inter e del calcio".

Cosa avete pensato al momento dell'estrazione del girone?

"Sicuramente è stato un cammino difficile, ma essere arrivati qui è una grande soddisfazione. E' stata una stagione anomala, con un Mondiale a novembre che ha creato effetti che stiamo ancora studiando. Questo ha fatto sì che ci siano stati alti e bassi in campionato che non abbiamo avuto in Champions".

Come valuta l'Inter, il gruppo, l'allenatore?

"La valutazione va fatta a fine stagione, ma fino ad oggi abbiamo partecipato ad ogni competizione con onore e soddisfazione. C'è il puntino nero del campionato dove ci siamo arresi troppo velocemente, così come altri club, di fronte al cammino straordinario del Napoli. Piccola pecca in una stagione dove ci siamo invece sempre comportati bene nelle altre competizioni".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!