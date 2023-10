A margine dell'evento "Inter Nos", al Festival dello Sport di Trento, Giuseppe Marotta, a.d. dell'Inter, ha dato un suo punto di vista sul caso scommesse che sta travolgendo il mondo del calcio italiano: "Accanto alla bellezza ci sono le negatività, fa parte del contesto sociale in cui viviamo, non solo dello sport. L'importante è convincerci, ma soprattutto cercare di debellarlo attraverso un'attività preventiva della classe dirigenziale, espressione di club e associazioni. Bisogna cercare di acculturare gli attori principali, che sono i giocatori".

La generazione attuale ha un problema in più di quelle precedenti?

"Sì, sono d'accordo. Poi hanno tanto tempo a disposizione che andrebbe riempito di contenuti di grande valore. Spesso c'è leggerezza che porta a scivolare in certi vizi, su debolezze umane che portano a complicazioni per loro e per le società".

Lukaku.

"Qualcosa lo diciamo, non c'è motivo di stare zitti. Basta di coniugare piccole frasi, tweet come si dice ora, e dietro a queste affermazioni si capisce tutto".

Tour de force dopo la sosta, l'Inter deve ritrovarsi dopo i due inciampi con Sassuolo e Bologna?

"No, il percorso è appena iniziato. Al di là delle classifiche, la squadra ha dimostrato di aver acquistato consapevolezza dei propri mezzi. Le prestazioni fatte fino a qui, eccetto due, dimostrano che il percorso in campionato e Champions è iniziato nel migliore dei modi".

