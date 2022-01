Marino: “Atalanta-Inter sempre molto sentita. Bisogna stare sul pezzo”

Parla il dirigente della formazione bergamasca

L'Atalanta scende in campo oggi per la prima di tre partite in programma in questa settimana tra campionato e Coppa Italia. "Bisogna essere concentrati su tutte le gare - dice Umberto Marino, direttore generale dei bergamaschi, prima della sfida contro l'Udinese -. Giocheremo ogni tre giorni questa settimana tra Udinese, Venezia e poi una gara sentita contro l'Inter. Non bisogna perdere la concentrazione perché i giocatori stanno bene, al di là dell'effetto Covid. Bisogna essere sul pezzo per affrontare ogni avversario al 100%".