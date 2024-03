Intervistato da Tuttosport, il ct della Nazionale ungherese Marco Rossi non ha esitato a definire l'Inter la squadra che gioca meglio in Serie A: "Senza ombra di dubbio giocano il miglior calcio d'Italia. Mi ha meravigliato l’atteggiamento di Madrid, credo abbia sbagliato qualcosa sotto l’aspetto mentale; a San Siro avevano massacrato i Colchoneros. I nerazzurri stanno stradominando il campionato. Simone Inzaghi ha trovato l’abito migliore per i calciatori di cui dispone".

