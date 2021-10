Marchetti (Sky): “Inter interessata a Insigne, ma per ora escludo una trattativa”

Il giornalista a Radio Marte: "Non c’è stata nessuna chiacchierata per Insigne ieri"

La visita di Vincenzo Pisacane, agente di Lorenzo Insigne, nella sede dell'Inter andata in scena nella giornata di ieri ha innescato inevitabili rumors di mercato. Il dialogo tra le parti, però, secondo Luca Marchetti di Sky Sport, non ha avuto come tema centrale il futuro del capitano del Napoli, che ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2022: "Ieri abbiamo parlato dell’incontro tra Pisacane e Ausilio, abbastanza veloce: in ballo ci sono anche pendenze economiche che deve l'agente deve risolvere col club. Se dovesse esserci una manifestazione d’interesse in un momento così delicato per un giocatore così importante, non lo si fa alla luce del sole e non ti fai beccare dalle telecamere. Ciò non significa che l’Inter non sia interessata a Insigne, ma io escluderei una trattativa ora. Da ciò che sappiamo noi, non c’è stata nessuna chiacchierata per Insigne ieri", le parole del giornalista a Radio Marte.