Mancini: “Sensi non era in grado di giocare. Messaggio Instagram? Non l’ho letto”

Il ct azzurro torna a parlare del centrocampista dell'Inter, che ha lasciato il ritiro azzurro per un infortunio

Intervistato da Rai Sport a margine del pokerissimo calato dalla Nazionale italiana sul prato del Mapei Stadium contro la Lituania, Roberto Mancini ha spiegato che stasera poteva essere la serata di Stefano Sensi, che invece ha dovuto dare forfait lasciando anzitempo il ritiro azzurro per un problema fisico: "Terza partita di fila per Jorginho? Ho lasciato fuori Leo (Bonucci ndr) che per noi è importante, avevo bisogno di tenere in campo un giocatore d'ordine. Abbiamo perso Sensi che avrebbe dovuto giocare al suo posto. Così ho chiesto a Jorginho se poteva fare almeno un tempo". le parole del Mancio. Che, poco dopo, parlando in conferenza stampa, ha aggiunto: "Sensi non era in grado di giocare. Il suo messaggio su Instagram? Non l'ho detto".