Mancini: “Qualità di Lautaro fuori dalla media. Inter periodo migliore della Roma”

In vista di Roma-Inter, parola al doppio ex di entrambe le compagini

Dopo la vittoria di ieri contro lo Spezia, l'Inter di Inzaghi è chiamata ad affrontare una prova del cuore più che del nove. I nerazzurri si ritroveranno dinnanzi al leggendario ex José Mourinho, oggi allenatore dei giallorossi. A parlare della sfida, ormai alle porte, è il doppio ex Amantino Mancini, intervenuto in collegamento video con Sky Sport. "Lautaro è un giocatore dalla qualità tecnica fuori dalla media. Gioca con una personalità molto forte, l’ho visto in Coppa America con l’Argentina, è molto importante. Ha qualità tecnica, attacca benissimo lo spazio, sa fare gol… È un giocatore completo. L’Inter è a posto con lui in attacco, sa fare bei danni. È un ragazzo che deve ancora crescere perché è giovane però la sua qualità tecnica è sopra la media” ha detto il brasiliano.

“Non lo so, ci sono cose difficili da capire nel calcio. Dopo tutti quegli anni alla Roma, arrivo all’Inter, ho fatto i primi sei mesi con Mourinho poi lui ha cambiato modo di giocare. Ma io stavo bene fisicamente e anche di testa. Non saprei dire, non capisco il problema. L’Inter era una squadra fortissima di grandissimi giocatori potevo giocare ancora di più che alla Roma quindi non so, non capisco. Però non è sempre colpa dell’allenatore, la colpa era anche mia, perché a volte se i giocatori non giocano diamo la colpa agli altri, ma bisognerebbe guardare prima a se stessi”.