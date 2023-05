"Cinque italiani titolari nell'Inter? Una cosa positiva. Sono bravi e meritano questo palcoscenico". Lo dice prima dell'inaugurazione della Milano Football Week, Roberto Mancini, ct della Nazionale italiana che spesso ha lamentato lo scarso utilizzo di nazionali nelle squadre di club del campionato nostrano.

La semifinale di Champions è già decisa?

"Le partite devono essere tutte giocate, ma l'Inter parte favorita".

Il campionato italiano è sottovalutato?

"Un paio di campionati sono superiori, da un po' di tempo la Serie A non è più al top, ma spero possa migliorare e tornare ai fasti del passato. Le coppe sono competizioni particolari, devi essere fortunato nei sorteggi ed è bello anche per questo il fatto che possa vincere qualcuno che non ti aspetti".

Cosa pensa dei casi di razzismo che hanno coinvolto Lukaku e Vlahovic?

"Accade ovunque, non solo in Italia. Non ho visto gli episodi ma a volte succedono cose che accadono ovunque. Non siamo peggiori degli altri".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!