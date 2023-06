E' Dodi Lukebakio, uno dei nomi più chiacchierati in chiave mercato nelle ultime settimane, il giocatore della nazionale belga protagonista oggi nella conferenza stampa andata in scena al centro sportivo di Tubize. L'attaccante dell'Hertha Berlino, su cui ha messo gli occhi anche l'Inter, ha cominciato col rispondere proprio a una richiesta diretta sul suo futuro: "Non mi faccio troppe domande, vedremo qual è il progetto migliore per me. C'è molto interesse. Ora sono in Nazionale, poi vedremo cosa succede", ha tagliato corto l'attaccante classe 1997. Prima di parlare di Romelu Lukaku, atteso in ritiro dopo la cocente delusione provata nella finale di Champions League: "Gli ho mandato un messaggio dopo la partita di sabato, ma so che qui starà bene. Posso imparare molto da lui".

