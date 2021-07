Lukaku va subito in ritiro: l’attaccante posa insieme a Inzaghi

L'attaccante nerazzurro ha raggiunto subito i compagni e l'allenatore in ritiro

Romelu Lukaku è arrivato oggi a Milano e non ha perso tempo. Appena sbarcato nel capoluogo lombardo, invece di andare a casa l’attaccante belga ha raggiunto subito i compagni dell’Inter in ritiro. È stata anche l’occasione per incontrare di persona il nuovo allenatore Simone Inzaghi. Di seguito il tweet pubblicato dal club: