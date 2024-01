Strascico della delusione, vera o presunta, per la mancata presenza dal primo minuto nella finale di Champions League di Istanbul? Rimane il fatto che fa parecchio rumore il voto di Romelu Lukaku, ex attaccante dell'Inter oggi alla Roma, per il premio di miglior allenatore del 2023 nell'ambito del FIFA The Best. Nelle indicazioni del belga, oltre a Pep Guardiola vincitore del riconoscimento e Luciano Spalletti, figura il nome del tecnico del Barcellona Xavi Hernandez in seconda posizione: completamente trascurato, quindi, il suo ex allenatore Simone Inzaghi. Che invece è stato inserito nelle sue preferenze dall'altro grande ex nerazzurro Milan Skriniar, che in prima posizione ha piazzato Spalletti.

Il voto di Lukaku per il premio FIFA come miglior allenatore pic.twitter.com/hHWyrRuC3Q — Matteo Spaziante (@MatteoSpaziante) January 15, 2024

Il voto di Milan Skriniar pic.twitter.com/EfL2PTaY2g — Matteo Spaziante (@MatteoSpaziante) January 15, 2024

