Lukaku-Pastorello, sancito prolungamento dell’accordo fino al 2023

A darne notizia, sui propri profili social, è il procuratore dell'attaccante prossimo alla firma con il Chelsea

Mentre si appresta a raggiungere Londra per firmare il contratto col Chelsea, Romelu Lukaku trova il tempo per firmare un altro accordo, quello del prolungamento fino al 2023 dell'affidamento della sua procura alla P&P Sport Management e all'agente Federico Pastorello. Che dai propri profili social dà la notizia con foto in compagnia dell'attaccante belga.